Житель Башкирии получил 4,5 года колонии за наркотики

Белебеевский городской суд вынес приговор 29-летнему местному жителю. Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере без цели сбыта.

По данным прокуратуры, в октябре прошлого года мужчина заказал через интернет запрещенное вещество для личного употребления. Забрав «закладку» в лесу, он спрятал сверток в карман куртки, однако был задержан полицией.