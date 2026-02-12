Житель Башкирии получил 4,5 года колонии за наркотики

Белебеевский городской суд вынес приговор 29-летнему местному жителю. Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере без цели сбыта.
По данным прокуратуры, в октябре прошлого года мужчина заказал через интернет запрещенное вещество для личного употребления. Забрав «закладку» в лесу, он спрятал сверток в карман куртки, однако был задержан полицией.
Подсудимый вину не признал. Суд назначил ему 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.