БГМУ признан лучшим региональным медвузом страны

Башкирский государственный медицинский университет признан лучшим в международном рейтинге «Три миссии университета» среди российских и региональных медвузов страны. Помимо подготовки кадров, в БГМУ активно занимаются фундаментальными исследованиями, внедряют передовые инновационные технологии в лечении, создают препараты и многое другое.

Благодаря инновационным проектам появляются новые рабочие места, современные производства. Отметим, что высшее учебное заведение входит в программу «Приоритет 2030». Эксперты с представителями БГМУ анализируют результаты деятельности, чтобы понимать, в каком направлении необходимо двигаться дальше, определить цели, задачи и новшества в обучении специалистов. Это не только финансовые показатели, но и результаты научных проектов.