Башкирский фильм «Оберег» признан лучшим на фестивале «Золотая башня»

Фильм «Оберег», созданный кинематографистами Башкортостана, признали лучшим на XI Международном фестивале «Золотая башня», который проводят в Ингушетии. Авторам картины вручили диплом в номинации «За лучший короткометражный фильм».

В ленте показаны четыре истории, посвященные силе и стойкости женщин, которые поддерживают участников спецоперации. Съёмки проходили летом прошлого года в Ишимбайском районе.