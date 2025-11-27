Башкирский фильм «Оберег» признан лучшим на фестивале «Золотая башня»

Фильм «Оберег», созданный кинематографистами Башкортостана, признали лучшим на XI Международном фестивале «Золотая башня», который проводят в Ингушетии. Авторам картины вручили диплом в номинации «За лучший короткометражный фильм».
В ленте показаны четыре истории, посвященные силе и стойкости женщин, которые поддерживают участников спецоперации. Съёмки проходили летом прошлого года в Ишимбайском районе.
Создатели киноленты говорят, что победу они одержали в довольно серьезной конкуренции. На конкурс поступило более 200 заявок со всей России, а также из стран дальнего зарубежья. Причем авторы фильма намерены снять продолжение.