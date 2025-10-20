В Уфе завершился конкурс пианистов имени Светланы Хамидуллиной

В условия конкурса были включены обязательные произведения башкирских композиторов. Все участники играли их очень хорошо. Нас это не может не радовать, и, конечно, Уфа стала столицей пианистического искусства в эти дни.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан