В Уфе завершился конкурс пианистов имени Светланы Хамидуллиной

В Уфимском училище искусств завершился Первый Международный конкурс пианистов имени Светланы Хамидуллиной. В этом году было подано 40 заявок из разных регионов России, это представители учебных заведений всех ступеней музыкального образования: обучающиеся детских музыкальных школ, школ искусств, профессиональных образовательных организаций, студенты ВУЗов и не только. Участвовали и пианисты из стран СНГ.
Конкурс проводился в трех возрастных категориях и в три тура. Носит имя Светланы Хамидуллиной — видного музыканта и общественного деятеля, заслуженной артистки Башкортостана, оставившей яркий след в развитии музыкальной культуры региона и стоявшей у истоков знаковых проектов — Республиканского конкурса молодых исполнителей и конкурса имени Наримана Сабитова. В состав жюри вошли авторитетные пианисты, музыкальные деятели России и зарубежья.