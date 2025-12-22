В Уфе наградили солиста ансамбля имени Файзи Гаскарова

Танцор, кураист и певец. Солист ансамбля имени Файзи Гаскарова получил одну из самых престижных республиканских наград. Хабир Аралбаев удостоен молодёжной премии имени Шайхзады Бабича.

Хабир Аралбаев в этой хореографической картине старший брат, мудрый старик. В жизни он младше по возрасту двух партнёров по танцу. Впервые он вышел на сцену с этим номером семь лет назад – и всё это время его незаменимый исполнитель. А за основу образа взял родного деда.

Танец «Три брата», за который артист удостоен премии имени Шайхзады Бабича, имеет богатую историю. Файзи Гаскаров в составе фронтовых бригад вдохновился подвигами солдатами 112-й Башкавдивизии. Воины старшие и младшие вместе воевали и вместе находили отдушину в танцах. Первым на сцене роль старика исполнил легендарный Радмир Бадретдинов. Хабир принял эстафету спустя годы.

Хабир Аралбаев – ещё и виртуозный музыкант. Играет на курае, барабане и гармони. Сила его таланта, можно сказать, в корнях. Хабир вырос в творческой семье. Мама – хореограф, отец – певец и музыкант. Сейчас он сам пример работоспособности и преданности искусству.