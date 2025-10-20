Учитель из Уфы стала финалисткой шоу «Классная тема!»

Учитель истории из Уфы стала финалисткой 4 сезона шоу «Классная тема!». Телевизионный проект о лучших учителях России создан по поручению президента России в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Ещё на отборочном туре Юлия Садыкова рассказала о пещере Шульган-Таш и эпосе «Урал-Батыр» на примере музыкальной группы Ay Yola. Это и привлекло внимание зрителей. За педагога из Башкортостана свои голоса отдали свыше 50 тыс. человек.

Как Петр I построил морскую державу? Видеоурок на федеральном канале — результат долгого пути учителя истории Юлии Садыковой. Заявку на конкурс подавала трижды. В этом году, представив уникальный культурный код Башкортостана, она обошла 7 тыс. человек. И, набрав свыше 50 тыс. голосов, вышла в финал.

Просто, цепляюще и с юмором. Педагог легко привлекает внимание подростков. На уроках школьники записывают интервью, заполняют вымышленные соцсети исторических личностей и угадывают, кто мог быть отправителем необычного сообщения. Параллельно девятиклассники готовятся к предстоящей сдаче ОГЭ.

Вне школы Юлия помогает учителям найти единомышленников и избежать профессионального выгорания — 4 года назад она основала «Лигу педагогического стендапа». Параллельно ведет подкаст.