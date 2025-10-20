В Уфе провели первенство республики по каратэ

Для спортсменов старше 12 лет это был прямой отбор на первенство России. Для каратистов от 10 лет — возможность попасть в сборную Башкортостана на следующий год. Также прошло еще одно соревнование — республиканский спортивный фестиваль для ребят младших возрастных групп.

Соперницы на татами, подруги в жизни. Финалистки республиканского фестиваля Дана Хазиахметова и Раиса Марданова тренируются в одном спортклубе у одного тренера. Поэтому в решающем поединке работают без подсказок наставника. Всего в турнире выступили более пятисот каратистов.

Эти соревнования — отборочные на первенство страны. А победители и призеры республиканского спортивного фестиваля попадут в состав сборной региона по каратэ.

Соревнования проходили в дисциплинах кумитэ и ката одновременно на пяти татами. Тренеры разных спортшкол и клубов республики могли оценить подготовку воспитанников в условиях высокой конкуренции.

На соревнованиях чествовали звезд башкирского каратэ. На мероприятие пришли мастера спорта России, заслуженные мастера спорта, победители и призеры чемпионата страны разных лет, а также их наставники.