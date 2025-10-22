В Башкирии 44 специалиста культуры получат по 1 млн рублей

Стали известны имена участников федеральной программы «Земский работник культуры». В их числе и Юлия Комарова из Альшеевского района. Девушка преподаёт в местной детской школе искусств и уверена в том, что работает по призванию. К слову, Башкортостан стал лидером по количеству квот в стране: поддержку в 1 млн рублей получат 44 работника культуры на селе.

Азы вокала даются детям легко. Юлия Комарова умеет находить подход к каждому ученику. Поэтому дети песни разучивают с улыбкой. Юлия — участница федеральной программы «Земский работник культуры», преподавать решила на малой родине.

При переезде в село или небольшой город для работы в местных учреждениях культуры сотрудник получает 1 млн рублей, чтобы устроиться на новом месте. На Дальнем Востоке и в новых регионах эта сумма составляет 2 млн. Условие — отработать 5 лет. К слову, подобную программу Башкортостан запустил первым в стране. Ее участники также получали поддержку в 1 млн рублей. Ею воспользовалась коллега Юлии Руфь Бикмаева.

Благодаря республиканской программе, инициированной Главой Башкортостана Радием Хабировым, с 2021 года 150 специалистов переехали на село и улучшили свои жилищные условия. Региональный опыт стал предпосылкой появления программы в масштабах страны.

Отрадно, что есть и такие работники культуры, которые приезжают к нам из других регионов Российской Федерации. Поскольку одним из основных условий конкурса была необходимость закрыть вакансии в наших учреждениях. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан