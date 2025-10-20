Житель Башкирии сменил профессию ради службы в зоне СВО

Участник специальной военной операции с позывным «Гром» из Абзелиловского района вырос в многодетной семье, где с ранних лет приучался к труду, помогая родителям по хозяйству. В свободное время он играл со сверстниками и увлекался музыкой, освоив несколько инструментов. После получения школьного аттестата он поступил в педагогический колледж на отделение музыки, где получил квалификацию музыкального руководителя.

На протяжении многих лет «Гром» трудился вахтовым методом в одной из крупнейших нефтяных компаний России. Однако в 2024 году он решил изменить свою жизнь и подписал контракт с Министерством обороны. Как сообщили в издании «Абзелил», на это решение повлиял боевой путь его деда, Гильмуллы. Он в период Великой Отечественной войны командовал взводом конной артиллерии и дошел до Берлина.

В зоне специальной военной операции «Гром» выполнял задачи на Покровском направлении. К сожалению, в конце декабря прошлого года он получил серьезное ранение и провел более четырех месяцев на лечении в госпитале. После выздоровления военнослужащий вернулся в свою часть, где за проявленную доблесть был удостоен медали «За отвагу».

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).