В Уфе активисты посадили «Аллею отцов»

В Уфе появилась «Аллея отцов». Местом был выбран участок вдоль проспекта Салавата Юлаева, рядом со спуском с улицы 50 лет СССР. В высадке участие приняли активисты Совета мужчин республики, а также все желающие.

Папы вместе сыновьями высадили почти два десятка деревьев пшат. Его зачастую сажают в парках и скверах для красоты. Вооружившись лопатами и лейками, отцы объясняли сыновьям тонкую науку посадки дерева, чтобы оно прижилось.