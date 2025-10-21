В Москве прошло посвящение первокурсников из Башкирии

В Москве прошло традиционное посвящение первокурсников из Башкортостана, которые приехали учиться в столицу – «БашПерваш 2025». Организатор – Ассоциация студентов и аспирантов республики.
В Полномочном представительстве Башкортостана прошла торжественная часть мероприятия. Помимо концерта, организаторы провели интерактивный квест, познакомив участников с Москвой и ее достопримечательностями.
Завершилось мероприятие церемонией награждения победителей квеста и конкурса «Лучший первокурсник – 2025».