В Уфе отметили 106-летие со дня рождения Мустая Карима

У мемориала народного башкирского писателя собрались почитатели его творчества, депутаты, министры, представители культуры, образования и науки, а также кадеты и участники ансамбля кураистов Уфимского училища искусств.
Актёры Национального молодежного театра имени Мустая Карима показали литературно-музыкальную композицию, а юные почитатели его творчества декламировали стихи. Гости почтили память великого литератора и подчеркнули, что 20 октября в Башкортостане – настоящий день поэзии и праздник единения республики и страны. Те, кто лично знал Мустая Карима, отметили, что он был не только талантливым писателем, но и великим человеком.
Праздничная церемония продолжилась в стенах Уфимского государственного университета науки и технологий. Здесь учащиеся и преподаватели встретились с директором Фонда имени Мустая Карима Альфией Каримовой. Лучшие студенты в этот вечер стали обладателями грантов. А стихи поэта звучали не только на русском и башкирском, но и на других языках мира.