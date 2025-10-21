В Уфе отметили 106-летие со дня рождения Мустая Карима

У мемориала народного башкирского писателя собрались почитатели его творчества, депутаты, министры, представители культуры, образования и науки, а также кадеты и участники ансамбля кураистов Уфимского училища искусств.

Актёры Национального молодежного театра имени Мустая Карима показали литературно-музыкальную композицию, а юные почитатели его творчества декламировали стихи. Гости почтили память великого литератора и подчеркнули, что 20 октября в Башкортостане – настоящий день поэзии и праздник единения республики и страны. Те, кто лично знал Мустая Карима, отметили, что он был не только талантливым писателем, но и великим человеком.