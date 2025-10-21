В Уфе сотрудница банка спасла клиентку от мошенничества

В Уфе сотрудница банка спасла местную жительницу от потери денежных средств. Об этом рассказали в МВД.

Мошенники позвонили 38-летней уфимке и убедили перевести 3 млн рублей для оформления социальной выплаты и декларирования денежных средств. Женщина пришла в банк, но, к счастью, странное поведение клиентки заметила сотрудница Юлия Е. Она сразу обратилась в полицию.

Благодаря бдительности Юлии преступление было предотвращено, а уфимка сохранила свои сбережения. Руководством управления МВД по Уфе принято решение отметить Юлию благодарностью за профессионализм.