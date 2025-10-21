Сотрудник администрации Уфы уходит на СВО

Сотрудник администрации Октябрьского района Уфы принял решение отправиться добровольцем в зону специальной военной операции. Еще до подписания контракта он оказывал активную поддержку военнослужащим, занимаясь сбором и доставкой гуманитарной помощи, совершив более десяти поездок в зону боевых действий.

Фото №1 - Сотрудник администрации Уфы уходит на СВО

Направляясь к месту службы, он получил в подарок для своего будущего подразделения квадрокоптер и очередную партию необходимых грузов, сообщили в «Башинформе».

Глава администрации Антон Тарасов отметил, что коллектив полностью поддерживает это решение и гордится своим сотрудником.

Мы гордимся, что с нами рука об руку трудятся люди с большой буквы. Гордимся его силой духа, смелостью и готовностью встать на защиту Родины. От всего коллектива желаем крепкой брони, верных товарищей и скорейшего возвращения домой с победой!  

Антон Тарасов, глава администрации Октябрьского района г. Уфы

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: Антон Тарасов, Vk

