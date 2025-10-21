В Башкирии завершили поиски пропавшей на горе туристки

На горе Большой Иремель нашли пропавшую туристку из Челябинска. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства экологии Ренара Газина.

Стало известно, что следы туристки обнаружили ещё вчера. А уже сегодня спасатели и волонтёры нашли женщину живой у подножия горы Синяк Белорецкого района.

Напомним, 18 октября группа туристов поднялась на гору со стороны Челябинской области. При спуске одна из отдыхающих отбилась от группы и пропала. Пропавшую женщину несколько суток искали 104 человека и 20 единиц техники. К поисковым работам привлекали кинологическую службы, беспилотники и вертолёт.