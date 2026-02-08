Реабилитация раненых и поиск пропавших: как Башкирия помогает бойцам СВО

В Башкортостане создаётся рабочая группа, которая будет усиленно заниматься без вести пропавшими бойцами. А ещё на неделе Радий Хабиров подписал указ о создании комиссии по сохранению памяти об исторических событиях и подвигах жителей региона во время СВО. Всё это – отклики недавнего послания главы республики, где ключевой темой стала поддержка участников спецоперации и их семей.
Как раз то, что нужно связисту танкового батальона полка «Башкортостан» с позывным «Нурик». В августе прошлого года на очередном боевом задании рядом с ним взорвалась мина. Осколки попали во все незащищенные броней части тела. Один из фрагментов снаряда застрял в сантиметре от позвоночника.
Оказать квалифицированную помощь и реабилитировать участников специальной военной операции. В сегодняшних реалиях это задача номер один для республиканского госпиталя ветеранов войн. Все условия для этого есть. В распоряжении врачей – эффективные тренажеры и современное медоборудование.
«Всё для Победы». Эта тема стала главной на недавнем Послании главы республики Госсобранию. Большое внимание в своём выступлении Радий Хабиров уделил тем, кто возвращается из зоны боевых действий. По итогам в республике сформирован план на ближайшие четыре года по созданию системы восстановления здоровья, включая физическую, психологическую и социальную реабилитацию участников СВО и членов их семей.
Личные рекорды в зале ставит и ветеран СВО из села Толбазы, который несколько раз в неделю приезжает в Уфу на тренировку.
Ветераны занимаются спортом с профессиональными тренерами на бесплатной основе благодаря проекту «Сильные люди», который реализуют на грант главы республики.
В ходе оглашения своего Послания глава республики затронул еще одну болезненную тему – без вести пропавших солдат. Радий Хабиров обозначил необходимость создания постоянно действующей рабочей группы во главе с депутатом Госдумы Ириной Панькиной. На этой неделе она провела в Уфе приём близких бойцов.
Республика начинает реализацию еще одной программы, озвученной Радием Хабировым в Послании. Речь идёт о создании комиссии по сохранению памяти об исторических событиях и подвигах жителей региона во время специальной военной операции. На неделе глава подписал соответствующий указ.