Реабилитация раненых и поиск пропавших: как Башкирия помогает бойцам СВО

В Башкортостане создаётся рабочая группа, которая будет усиленно заниматься без вести пропавшими бойцами. А ещё на неделе Радий Хабиров подписал указ о создании комиссии по сохранению памяти об исторических событиях и подвигах жителей региона во время СВО. Всё это – отклики недавнего послания главы республики, где ключевой темой стала поддержка участников спецоперации и их семей.

Как раз то, что нужно связисту танкового батальона полка «Башкортостан» с позывным «Нурик». В августе прошлого года на очередном боевом задании рядом с ним взорвалась мина. Осколки попали во все незащищенные броней части тела. Один из фрагментов снаряда застрял в сантиметре от позвоночника.

Манипуляции для движения, разрабатываем. Полезная зарядка, различное электролечение, пресс для ног особенно очень хорошо помогает. Изменения ощущаются. Были боли до этого в ногах, теперь это всё уходит. позывной «Нурик», участник СВО

Оказать квалифицированную помощь и реабилитировать участников специальной военной операции. В сегодняшних реалиях это задача номер один для республиканского госпиталя ветеранов войн. Все условия для этого есть. В распоряжении врачей – эффективные тренажеры и современное медоборудование.

Мы проводим высокотехнологичную комплексную реабилитацию нашим бойцам. За это время было реабилитировано 1500 наших ребят. Весь коллектив за это время приобрёл значительный и уникальный опыт работы именно с военными травмами. Анжелика Хасанова, заведующая центром медицинской реабилитации и восстановительного лечения

Всё по-домашнему, по-доброму. Удивительно, я такое встречал только в Башкирии. Был и в других госпиталях. Но дома себя реально ощущаешь дома. позывной «Аят», участник СВО

«Всё для Победы». Эта тема стала главной на недавнем Послании главы республики Госсобранию. Большое внимание в своём выступлении Радий Хабиров уделил тем, кто возвращается из зоны боевых действий. По итогам в республике сформирован план на ближайшие четыре года по созданию системы восстановления здоровья, включая физическую, психологическую и социальную реабилитацию участников СВО и членов их семей.

Личные рекорды в зале ставит и ветеран СВО из села Толбазы, который несколько раз в неделю приезжает в Уфу на тренировку.

Сильная поддержка военнослужащим. Оказывают помощь, развивают силы, качества физические. Всё нравится. Кирилл Павлов, ветеран СВО

Ветераны занимаются спортом с профессиональными тренерами на бесплатной основе благодаря проекту «Сильные люди», который реализуют на грант главы республики.

Наш проект дополняет госпрограмму реабилитации участников СВО. Мы выполняем задачи по их социализации, спортивной реабилитации. Через наш проект прошли более 300 ветеранов СВО и тех, кто ещё служит. Алсу Утяганова, руководитель проекта «Сильные люди»

В ходе оглашения своего Послания глава республики затронул еще одну болезненную тему – без вести пропавших солдат. Радий Хабиров обозначил необходимость создания постоянно действующей рабочей группы во главе с депутатом Госдумы Ириной Панькиной. На этой неделе она провела в Уфе приём близких бойцов.

Радий Фаритович Хабиров в своём Послании Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан поручил создать рабочую группу по поиску, мне доверил руководство этой группой. Это большая работа с федеральным центром, с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, Министерством обороны. Здесь работа выстроена уже на протяжении многих лет, сейчас мы её будем ещё больше структурировать. Ирина Панькина, депутат Государственной Думы России