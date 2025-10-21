В Башкирии пациентке подарили шанс стать мамой

В Языковской центральной больнице Благоварского района успешно провели первую операцию по эндоскопическому удалению маточных труб, пораженных хроническим воспалением.
Хирургическое вмешательство позволило 32-летней пациентке начать подготовку к ЭКО уже через 1,5–2 месяца.
По словам специалистов, воспалительные процессы в маточных трубах могут значительно снизить шансы женщины на беременность и привести к серьезным осложнениям. Хроническое воспаление приводит к образованию рубцов и спаек, которые ограничивают их подвижность и проходимость. Это, в свою очередь, нарушает нормальное перемещение сперматозоидов и яйцеклетки, а также многократно увеличивает риск внематочной беременности — опасного для жизни пациентки.
Фото: Минздрав РБ.