В Башкирии пациентке подарили шанс стать мамой

В Языковской центральной больнице Благоварского района успешно провели первую операцию по эндоскопическому удалению маточных труб, пораженных хроническим воспалением.

Фото №1 - В Башкирии пациентке подарили шанс стать мамой

Хирургическое вмешательство позволило 32-летней пациентке начать подготовку к ЭКО уже через 1,5–2 месяца.

По словам специалистов, воспалительные процессы в маточных трубах могут значительно снизить шансы женщины на беременность и привести к серьезным осложнениям. Хроническое воспаление приводит к образованию рубцов и спаек, которые ограничивают их подвижность и проходимость. Это, в свою очередь, нарушает нормальное перемещение сперматозоидов и яйцеклетки, а также многократно увеличивает риск внематочной беременности — опасного для жизни пациентки.

Регулярные визиты к гинекологу помогут своевременно выявить инфекции и начать лечение, что предотвратит серьезные последствия. Рекомендуется использовать надежные методы защиты при половых контактах, поддерживать личную гигиену и избегать самостоятельного применения лекарств и витаминов. Только врач сможет подобрать оптимальное лечение, учитывая ваше состояние здоровья.

Андрей Ющенко, акушер-гинеколог Языковской больницы

Фото: Минздрав РБ.

