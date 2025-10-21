В Башкирии могут продлить льготу на транспортный налог для участников СВО

Народные избранники говорили о законопроектах, связанных с введением в Башкортостане режима «Автоматизированной упрощённой системы налогообложения», что позволит организациям со штатной численностью сотрудников до пяти человек и годовым доходом не более 60 миллионов рублей снизить отчетность и освободить их от уплаты страховых взносов. Говорили и о том, чтобы частные клиники оказывали помощь по рекомендациям Минздрава и руководствовались едиными правилами.