В Башкирии могут продлить льготу на транспортный налог для участников СВО

Депутаты Госсобрания республики хотят продлить льготу по освобождению от уплаты транспортного налога участников СВО и членов их семей. Парламентарии объявили, что пленарное заседание планируют провести 30 октября.
Народные избранники говорили о законопроектах, связанных с введением в Башкортостане режима «Автоматизированной упрощённой системы налогообложения», что позволит организациям со штатной численностью сотрудников до пяти человек и годовым доходом не более 60 миллионов рублей снизить отчетность и освободить их от уплаты страховых взносов. Говорили и о том, чтобы частные клиники оказывали помощь по рекомендациям Минздрава и руководствовались едиными правилами.
Также на заседании вручили почетные грамоты Госсобрания республики общественным деятелям и работникам средств массовой информации. В их числе и наши коллеги. Награду получили специальный корреспондент Ильдар Байбулатов и телеведущая новостной службы Рита Шамсутдинова.