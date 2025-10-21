Юные экологи из Башкирии разработали проект сортировки мусора в VR

Юные экологи из Башкортостана завоевали первое место на Всероссийском детском экологическом форуме в Челябинске. Ребята одержали победу в номинации «Лучший проект по вторичному использованию отходов». Его основой стала виртуальная игра, которая наглядно учит правильно сортировать мусор.

Пластиковые бутылки, керамические тарелки, бумага, недоеденные фрукты и многое другое. Главное в этом мусорном потоке – правильно разделить отходы на фракции для дальнейшей переработки. Все почти как в реальности. Благодаря гарнитуре виртуальной реальности процесс захватывает и показывает, как и зачем правильно сортировать мусор. Программу разработала команда юных экологов из Уфы.

Обучение проходит в формате игры, оттого и становится не только полезным, но еще и увлекательным. Свою разработку юные ученые представили на Всероссийском детском экологическом форуме в Челябинске. Участие в мероприятии приняли более трех с половиной тысяч школьников из 50 регионов страны. Уфимцы одержали победу в номинации «Лучший проект по вторичному использованию отходов».

Над созданием подобного проекта лидер уфимской команды Тимофей Перескоков задумывался уже давно. Активно работать над проектом ребята начали весной. Все они учащиеся 105-й гимназии. Детский эколого-биологический центр ребята посещают уже давно. Главная задача учреждения – программы, мероприятия и практические занятия, направленные на формирование у подрастающего поколения экологической культуры и ответственного отношения к природе.