На трассе в Башкирии застряли юные спортсмены

В Башкирии спасатели пришли на помощь юным спортсменам, которые застряли на трассе. Об этом рассказали в МЧС.
На 1424 км автодороги М-5 произошла поломка автобуса, который следовал из Бирска в Туймазы. В салоне находились 19 человек, среди которых 16 – дети 14-15 лет. Ребята возвращались с соревнований по спортивной аэробике.
На место прибыли сотрудники ДПС и МЧС. Техническую неисправность удалось устранить силами прибывших специалистов. Однако, учитывая действующие ограничения для движения автобусов на данном участке автодороги, для безопасности всех пассажиров, было принято решение сопроводить автобус до ближайшей гостиницы и разместить группу до улучшения погодных условий. На следующее утро дети в сопровождении сотрудников ГАИ благополучно добрались до места своего проживания.
Фото: ГАИ РБ.