На трассе в Башкирии застряли юные спортсмены

На место прибыли сотрудники ДПС и МЧС. Техническую неисправность удалось устранить силами прибывших специалистов. Однако, учитывая действующие ограничения для движения автобусов на данном участке автодороги, для безопасности всех пассажиров, было принято решение сопроводить автобус до ближайшей гостиницы и разместить группу до улучшения погодных условий. На следующее утро дети в сопровождении сотрудников ГАИ благополучно добрались до места своего проживания.