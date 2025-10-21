Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днём национального танца

Сегодня в Башкортостане отмечают День национального танца. С праздником жителей республики в соцсетях поздравил глава республики. Радий Хабиров напомнил, что дата 21 октября выбрана не случайно — это день рождения легендарного танцора и хореографа, заслуженного деятеля искусств РСФСР и БАССР Файзи Гаскарова.

Он отметил также, что танец способен преодолевать любые границы и объединять людей во имя дружбы и мира, и жители региона бережно хранят и развивают танцевальные традиции своих предков, раскрывают душу народа. Радий Хабиров выразил уверенность в том, что День национального танца станет еще одним важным шагом в деле сохранения и приумножения культурного наследия республики.