Радий Хабиров поздравил работников промышленности с профессиональным праздником

Госнаграды из рук главы республики сегодня получили работники промышленной отрасли. Церемония прошла в честь профессионального праздника. Грамот, орденов, медалей и званий были удостоены больше полусотни специалистов, преданных своему делу.

Классическая музыка и смокинги. После светского мероприятия они вновь встанут за станки. Именно они создают промышленное будущее республики и страны.

Эти достижения, уважаемые друзья, – заслуга каждого из вас, ваших коллег. Сотни тысяч опытных профессионалов трудятся сегодня в промышленности и укрепляют технологический суверенитет страны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Руководитель региона отметил, что, несмотря на непростые условия, наши предприятия продолжают строить и модернизировать производства, внедрять инновации, наращивать мощности. Республика занимает лидирующие места на федеральном уровне. Так, в этом году Башкортостан возглавил первый Национальный рейтинг по уровню кластерного развития. Вклад каждого – руководителя или рабочего – фундамент для больших проектов.

За станком Минифайруза Гафарова – 45 лет. За это время обзавелась личным клеймом токаря – собственным знаком качества за годы непростого труда.

60 тружеников промышленности – руководители предприятий, инженеры, рабочие – получили ордена, медали, грамоты и звания. Многие из них десятилетия в отрасли. Опыт и преданность делу – их главный инструмент.