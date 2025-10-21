В Башкирии заочно арестовали подозреваемую в участии в экстремистской организации

Верховный суд Башкортостана вынес заочный арест активистке запрещённого в России «Комитета башкирского национального движения за рубежом» Айгуль Гимрановой-Лион*. Ранее женщине избрали меру пресечения сроком на два месяца. Гражданку привлекли к уголовной ответственности за участие в деятельности организации, которая признана экстремистской и террористической.

Ей грозит лишение свободы сроком до 20 лет и штрафы. Известно, что осуждённая много лет живёт в США и сотрудничает с иностранным агентом Русланом Габбасовым**. Она посещала Украину, призывала в соцсетях поддерживать финансово экстремистов, вводя в заблуждение пользователей интернета и подводя их под уголовную статью.

* Айгуль Гимранова-Лион внесена Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.