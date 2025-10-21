В Уфе ученые разрабатывают новый антидепрессант

Уфимские учёные в лабораториях межвузовского кампуса трудятся над созданием антидепрессанта. Сотрудники Башкирского государственного медицинского университета тестируют молекулы, которые станут основой нового препарата. Опыты проводят над крысами и аквариумными рыбками.
Крысы, как и многие другие грызуны, предпочитают укромные места. Это можно заметить в макете крестообразного лабиринта. При виде высоких стен и объектива телекамеры млекопитающие испытывают стресс. Избавиться от него помогает специальный укол с веществами, содержащими противотревожную активность.
А вот на другой установке под названием «открытое поле» ученые следят за поведением крыс. Как они передвигаются до и после введения инъекции в организм. Чтобы понять, у нас соединение двигательную активность повышает или оно антидепрессант. Если мы увидим, что оно в открытом поле увеличивает количество пересеченных секторов и повышается горизонтальная двигательная активность, то тогда мы можем говорить, что речь идёт о психосимуляторе, а не об антидепрессанте.
Исследователи проверяют влияние психотропных молекул и на крошечных рыбках. Всё необходимое оборудование, чтобы следить за опытами, выделили по программе «Приоритет 2030».
В ёмкости вливают раствор соединения, где оценивают поведение водных обитателей. Когда рыбы испытывают тревогу и страх, они, как правило, залегают на дно, но при воздействии антидепрессанта они плавают в верхней части аквариума.
Именно так учёные Башкирского государственного медицинского университета проверяют на животных основу будущего препарата для лечения депрессивных расстройств. Современные антидепрессанты недостаточно эффективны и имеют серьезные побочные эффекты.
Разработкой уфимских ученых заинтересовались коллеги из Сибирского медуниверситета, а также представители фармкомпаний. На создание лекарств, говорят учёные, требуются десятилетия. И вместе с тем финансовые затраты. Главная же цель — помочь тем, кто страдает депрессивными расстройствами. Только в России таких около четырёх миллионов человек.