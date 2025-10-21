В Уфе ученые разрабатывают новый антидепрессант

Уфимские учёные в лабораториях межвузовского кампуса трудятся над созданием антидепрессанта. Сотрудники Башкирского государственного медицинского университета тестируют молекулы, которые станут основой нового препарата. Опыты проводят над крысами и аквариумными рыбками.

Крысы, как и многие другие грызуны, предпочитают укромные места. Это можно заметить в макете крестообразного лабиринта. При виде высоких стен и объектива телекамеры млекопитающие испытывают стресс. Избавиться от него помогает специальный укол с веществами, содержащими противотревожную активность.

Когда животные начинают выходить на открытые рукава, начинают свешиваться с лабиринта, иногда даже начинают сбегать с установки, спускаясь по подставке для этой установки. Вот тогда мы можем говорить, что наши вещества обладают противотревожной активностью. Животные тестируются однократно, они пять минут посидели в установке и вышли. Гульнара Гайсина, научный сотрудник лаборатории поиска малых таргетных молекул БГМУ, кандидат медицинских наук

А вот на другой установке под названием «открытое поле» ученые следят за поведением крыс. Как они передвигаются до и после введения инъекции в организм. Чтобы понять, у нас соединение двигательную активность повышает или оно антидепрессант. Если мы увидим, что оно в открытом поле увеличивает количество пересеченных секторов и повышается горизонтальная двигательная активность, то тогда мы можем говорить, что речь идёт о психосимуляторе, а не об антидепрессанте.

Исследователи проверяют влияние психотропных молекул и на крошечных рыбках. Всё необходимое оборудование, чтобы следить за опытами, выделили по программе «Приоритет 2030».



В ёмкости вливают раствор соединения, где оценивают поведение водных обитателей. Когда рыбы испытывают тревогу и страх, они, как правило, залегают на дно, но при воздействии антидепрессанта они плавают в верхней части аквариума.

Именно так учёные Башкирского государственного медицинского университета проверяют на животных основу будущего препарата для лечения депрессивных расстройств. Современные антидепрессанты недостаточно эффективны и имеют серьезные побочные эффекты.

Наши коллеги-химики синтезируют новые вещества, которые до этого в мире не существовали, — их, кроме нас, никто не изучал. Препарат на данный момент еще не разработан, но если у нас всё получится, то мы будем первыми в своем роде учеными, которые смогли создать препарат тиетаносодержащие на основе этих соединений. Гульнара Гайсина, научный сотрудник лаборатории поиска малых таргетных молекул БГМУ, кандидат медицинских наук