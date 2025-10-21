В Уфе ученые разрабатывают новый антидепрессант

Уфимские учёные в лабораториях межвузовского кампуса трудятся над созданием антидепрессанта. Сотрудники Башкирского государственного медицинского университета тестируют молекулы, которые станут основой нового препарата. Опыты проводят над крысами и аквариумными рыбками.

Крысы, как и многие другие грызуны, предпочитают укромные места. Это можно заметить в макете крестообразного лабиринта. При виде высоких стен и объектива телекамеры млекопитающие испытывают стресс. Избавиться от него помогает специальный укол с веществами, содержащими противотревожную активность.

Когда животные начинают выходить на открытые рукава, начинают свешиваться с лабиринта, иногда даже начинают сбегать с установки, спускаясь по подставке для этой установки. Вот тогда мы можем говорить, что наши вещества обладают противотревожной активностью. Животные тестируются однократно, они пять минут посидели в установке и вышли.

Гульнара Гайсина, научный сотрудник лаборатории поиска малых таргетных молекул БГМУ, кандидат медицинских наук

А вот на другой установке под названием «открытое поле» ученые следят за поведением крыс. Как они передвигаются до и после введения инъекции в организм. Чтобы понять, у нас соединение двигательную активность повышает или оно антидепрессант. Если мы увидим, что оно в открытом поле увеличивает количество пересеченных секторов и повышается горизонтальная двигательная активность, то тогда мы можем говорить, что речь идёт о психосимуляторе, а не об антидепрессанте.

Исследователи проверяют влияние психотропных молекул и на крошечных рыбках. Всё необходимое оборудование, чтобы следить за опытами, выделили по программе «Приоритет 2030».

В ёмкости вливают раствор соединения, где оценивают поведение водных обитателей. Когда рыбы испытывают тревогу и страх, они, как правило, залегают на дно, но при воздействии антидепрессанта они плавают в верхней части аквариума.

Именно так учёные Башкирского государственного медицинского университета проверяют на животных основу будущего препарата для лечения депрессивных расстройств. Современные антидепрессанты недостаточно эффективны и имеют серьезные побочные эффекты.

Наши коллеги-химики синтезируют новые вещества, которые до этого в мире не существовали, — их, кроме нас, никто не изучал. Препарат на данный момент еще не разработан, но если у нас всё получится, то мы будем первыми в своем роде учеными, которые смогли создать препарат тиетаносодержащие на основе этих соединений.

Гульнара Гайсина, научный сотрудник лаборатории поиска малых таргетных молекул БГМУ, кандидат медицинских наук

Разработкой уфимских ученых заинтересовались коллеги из Сибирского медуниверситета, а также представители фармкомпаний. На создание лекарств, говорят учёные, требуются десятилетия. И вместе с тем финансовые затраты. Главная же цель — помочь тем, кто страдает депрессивными расстройствами. Только в России таких около четырёх миллионов человек.

