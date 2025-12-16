Ученые Уфы разрабатывают прорывную технологию в изготовлении двигателей

Студенты и ученые объединились, чтобы бросить вызов традициям мирового станкостроения. Их амбициозная цель – заменить механическую обработку на электрохимическую для создания сверхточных деталей двигателей – принесла команде Уфимского университета науки и технологий грант в размере 144 миллионов рублей.

Башкирские специалисты стали победителями пилотного конкурса прикладных исследований в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации». Они разрабатывают принципиально новую технологию изготовления ключевых компонентов для газотурбинных двигателей – лопаток и моноколес. Вместо сложной механической обработки прочнейших титановых и жаропрочных сплавов будет использоваться высокоточный электрохимический метод. Над прорывным проектом работает междисциплинарный коллектив исследователей и студентов. Финансирование включает софинансирование от Башкортостана (27 млн рублей) и средства заказчика.