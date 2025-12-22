В Уфе учёные разрабатывают интеллектуальный бортовой регистратор

Учёные Межвузовского кампуса разрабатывают интеллектуальный бортовой регистратор для автотранспорта. Специалисты Уфимского нефтяного технического университета создают прибор, который поможет лучше анализировать поведение машин, ускорит создание новых моделей и укрепит российский автопром. Этот инновационный проект реализуется в рамках программы «Приоритет-2030» при тесном сотрудничестве с крупнейшими российскими компаниями.
Современные автомобили – это сложнейшие системы, требующие постоянного контроля и совершенствования. Уфимские учёные создают интеллектуальный бортовой регистратор, который позволит проводить более глубокий и точный анализ поведения автомобилей в различных условиях эксплуатации.
В условиях санкций особенно важно, чтобы отечественные конструкторы имели свои современные инструменты. Эта разработка нацелена именно на то, чтобы заменить иностранные аналоги и дать российским специалистам всё необходимое для качественного анализа и испытаний новых автомобилей.
Проект реализуется в рамках программы «Приоритет-2030» при поддержке ведущих российских компаний. Важным аспектом является привлечение студентов. Для них проводят стажировки и обучение на предприятиях-партнёрах, что способствует их трудоустройству.
В будущем ученые хотят добавить бортовому регистратору больше функций, научить его анализировать данные и соединить с другими системами автомобиля. Этот проект – яркий пример того, как наука и промышленность, объединяя усилия, могут создавать инновационные решения, способные укрепить позиции России на мировом рынке.