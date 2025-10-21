В Уфе школьникам вручили гранты Фонда имени Мустая Карима

Событие состоялось на литературно-музыкальном вечере, посвященном 106-летию со дня рождения башкирского писателя. На этот раз денежные премии получили 10 старшеклассников гимназии №158, которая носит имя народного поэта Башкортостана.
Среди них победители и призеры республиканских и межрегиональных олимпиад, обладатели гран-при региональных творческих конкурсов, чемпионы всероссийских спортивных соревнований и волонтёры. Гранты вручила дочь башкирского поэта, директор фонда им. Мустая Карима Альфия Каримова.