В Уфе стартовала выставка «Дентал-Экспо Уфа»

В Уфе стартовало главное стоматологическое событие года. В комплексе «Уфа-Экспо» проходит пятая международная выставка «Дентал-Экспо Уфа» и форум «Стоматология Республики Башкортостан».

Больше 80 компаний из 18 регионов России, а также участники из Китая и Пакистана. Здесь показывают всё: от современных материалов до цифровых технологий, которые меняют стоматологию.

Мы наблюдаем хорошую активность стоматологов. Люди приходят учиться, находить новые решения, делать закупки, узнавать о новых материалах.

Илья Бродецкий, генеральный директор «Дентал-Экспо»

На площадке — мастер-классы, лекции и обсуждения развития отрасли.

Фото №1 - В Уфе стартовала выставка «Дентал-Экспо Уфа»

Вообще история выставки уже имеет давние традиции, мы продолжаем, ежегодно что-то новое вносим в работу нашего форума. Это уникальное событие в жизни стоматологической общественности республики.

Разяп Шакиров, президент стоматологической ассоциации Республики Башкортостан

За три дня пройдёт больше 90 выступлений и клинических разборов. Выставка продлится до 23 октября.

