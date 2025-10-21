В Уфе стартовала выставка «Дентал-Экспо Уфа»

В Уфе стартовало главное стоматологическое событие года. В комплексе «Уфа-Экспо» проходит пятая международная выставка «Дентал-Экспо Уфа» и форум «Стоматология Республики Башкортостан».
Больше 80 компаний из 18 регионов России, а также участники из Китая и Пакистана. Здесь показывают всё: от современных материалов до цифровых технологий, которые меняют стоматологию.
На площадке — мастер-классы, лекции и обсуждения развития отрасли.
За три дня пройдёт больше 90 выступлений и клинических разборов. Выставка продлится до 23 октября.