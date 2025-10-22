В Фёдоровском районе отметили 10-летие мечети «Шавали»

Добрые дела для малой родины. Мечети «Шавали» в Фёдоровском районе – 10 лет. Она стала излюбленным местом для прихожан, где ежедневно звучат коллективные молитвы, проводят пятничные проповеди и отмечают праздники.
Здание храма возвели благодаря стараниям Роберта Юсупова, причем за четыре месяца. Название «Шавали» дали в честь дедушки мецената, уважаемого среди местных жителей.
Стоит отметить, что мечеть в деревне Татарский Сухой Изяк существовала до революции. Здание в советское время переоборудовали под клуб и спортзал, а в дальнейшем и вовсе снесли.