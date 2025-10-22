В Уфе отметили День памяти войсковой казачьей славы

В честь Дня памяти войсковой казачьей славы в Уфе обсудили вопросы развития движения в современных реалиях. Эксперты отметили, что казаки всегда были на страже защиты интересов России.

Напомнили о том, что они участвовали в Великой Отечественной войне и служат сейчас в зоне спецоперации. Говорили о роли этносоциальной группы в Башкортостане.