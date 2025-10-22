В Уфе отметили День памяти войсковой казачьей славы

В честь Дня памяти войсковой казачьей славы в Уфе обсудили вопросы развития движения в современных реалиях. Эксперты отметили, что казаки всегда были на страже защиты интересов России.
Напомнили о том, что они участвовали в Великой Отечественной войне и служат сейчас в зоне спецоперации. Говорили о роли этносоциальной группы в Башкортостане.
Также во время проведения события прошёл традиционный обряд посвящения в казаки. Для гостей организовали выставку вооружения из частной коллекции, историки рассказывали о военном искусстве и укладе жизни.