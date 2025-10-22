В Башкирии рассказали о результатах работы «Поездов здоровья»

На протяжении 7 лет каждое лето по деревням и сёлам Башкирии курсируют «Поезда здоровья». Медикам удалось выявить заболевания на ранних этапах и спасти тысячи жизней. Корреспонденты ИА «Башинформ» поделились самыми интересными историями.
Суть программы «Поезд здоровья» проста: лучшие врачи республики, кардиологи, онкологи, офтальмологи, стоматологи ездят по самым отдаленным уголкам региона и совершенно бесплатно принимают людей из деревень и сел, где такой медицинской помощи нет. Для многих людей это первое посещение стоматолога или проверка на ЭКГ за много лет. За это время выездные бригады объехали более 2,5 тысячи сёл и деревень, приняли 800 тысяч человек, вовремя выявили у пациентов заболевания, угрожающие их жизни и здоровью.
Так, когда мобильный ФАП приехал в деревню Каен-Елга Туймазинского района, фельдшер Эльвира Садртдинова оповестила земляков заранее. Они были готовы идти на осмотр, но очереди возле медицинского фургона не обнаружилось – у людей есть график, и они его придерживаются.
По словам фельдшера, за два года благодаря приемам в мобильном ФАПе выявили около 50 случаев серьезных заболеваний, включая онкологию. Люди узнали о своих недугах до того, как начало болеть, а значит, вовремя начали лечение и имеют максимальные шансы поправиться.
В Учалинском районе «Поезд здоровья» побывал в деревне Тунгатарово. К местной больнице относятся 12 населенных пунктов.
Возле маммографической машины тоже очередь. Попасть к маммологам даже в Уфе непросто, а уж в местных краях их отродясь не было. Результаты снимков отправляют в онкодиспансер Уфы и через неделю узнаешь результат.
Жительнице деревни Абзелилово Асме Таиповой врачи буквально спасли жизнь. Врач обнаружила у нее обострение заболевания, записала к себе на прием в Республиканскую клиническую больницу.
Подобные истории есть буквально в каждом районе. Например, жительница села Ильино-Поляна, пенсионерка Ильвира долгое время страдала от боли в тазобедренном суставе. Ее мучения продолжались до тех пор, пока она не узнала о приезде «Поезда здоровья». Врачи быстро сделали рентген, анализы и записали к травматологу. После дополнительного обследования, включая компьютерную томографию, ей назначили курс лечения, который уже приносит свои плоды и она может вести полноценную жизнь.
На следующее лето «Поезда здоровья» снова поедут по республике. Все желающие могут совершенно бесплатно сделать прививку, обследоваться на современном медицинском оборудовании: сделать флюорографию, кардиограмму, маммографию и др. Получить консультацию и медицинскую помощь у хирурга, невролога, офтальмолога (в том числе детских), стоматолога, акушера-гинеколога, онколога, кардиолога, уролога, эндокринолога, педиатра и других специалистов, в том числе редких и дефицитных специальностей. В первую очередь это важно для жителей отдаленных деревень и сел, а также инвалидов и пенсионеров, которые не могут самостоятельно выехать в районную больницу.
Записываться или регистрироваться нигде не нужно – все врачи принимают в порядке «живой очереди». Прописка в селе или деревне, где стоят автобусы, не нужна – прийти на медкомиссию могут все нуждающиеся, в том числе и из других населенных пунктов. Главное, иметь с собой паспорт и полис ОМС.
Фото: bashinform.ru