В Башкирии рассказали о результатах работы «Поездов здоровья»

На протяжении 7 лет каждое лето по деревням и сёлам Башкирии курсируют «Поезда здоровья». Медикам удалось выявить заболевания на ранних этапах и спасти тысячи жизней. Корреспонденты ИА «Башинформ» поделились самыми интересными историями.

Фото №1 - В Башкирии рассказали о результатах работы «Поездов здоровья»

Вот был в этом году такой случай. Пришел мужчина лет шестидесяти, говорит, в груди боль и дискомфорт. Он думал, что это связано с желудком, и лечил изжогу. Мы его быстро на электрокардиограмму. Ну конечно, острый коронарный синдром — состояние, требующее срочного вмешательства. Экстренно эвакуировали в уфимский кардиоцентр, предотвратили человеку инфаркт.

Зарина Киреева, кардиолог Чишминской ЦРБ

Суть программы «Поезд здоровья» проста: лучшие врачи республики, кардиологи, онкологи, офтальмологи, стоматологи ездят по самым отдаленным уголкам региона и совершенно бесплатно принимают людей из деревень и сел, где такой медицинской помощи нет. Для многих людей это первое посещение стоматолога или проверка на ЭКГ за много лет. За это время выездные бригады объехали более 2,5 тысячи сёл и деревень, приняли 800 тысяч человек, вовремя выявили у пациентов заболевания, угрожающие их жизни и здоровью.

Каждый раз, когда я приезжаю в районы, жители благодарят за работу «поездов здоровья». Отмечают, что врачи делают очень хорошее, настоящее, нужное людям дело. Это очень важный, востребованный жителями проект, и мы обязательно будем его продолжать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Так, когда мобильный ФАП приехал в деревню Каен-Елга Туймазинского района, фельдшер Эльвира Садртдинова оповестила земляков заранее. Они были готовы идти на осмотр, но очереди возле медицинского фургона не обнаружилось – у людей есть график, и они его придерживаются.

Мы с мужем проверяемся в мобильном ФАПе каждые полгода. У меня серьезное заболевание, оно в ремиссии. Однако надо быть настороже, поэтому для меня визиты медиков — очень большая поддержка. В больницу Субханкулово, к которой «прикреплена» наша деревня, так часто бы я не ездила.

Ольга Сергеевна, пенсионерка

По словам фельдшера, за два года благодаря приемам в мобильном ФАПе выявили около 50 случаев серьезных заболеваний, включая онкологию. Люди узнали о своих недугах до того, как начало болеть, а значит, вовремя начали лечение и имеют максимальные шансы поправиться.

Читаю рассказы соотечественников-эмигрантов о медицинской помощи за рубежом, где просто так к врачу даже с серьезными болячками не попадешь, и не нарадуюсь. Ведь у нас медицинскую помощь мы получаем бесплатно. Да еще и медики чуть ли не до дома приезжают.

Эльвира Садртдинова

В Учалинском районе «Поезд здоровья» побывал в деревне Тунгатарово. К местной больнице относятся 12 населенных пунктов.

У меня Паркинсон. Ехать в город к неврологу очень хлопотно. Каждый раз, когда приезжаю, говорят, что талон закончился. И к окулисту год не могу попасть, поэтому страдал от катаракты. Как узнал, что врачи к нам сами приедут, сам пришел первым.

Аглям Муртазин

Возле маммографической машины тоже очередь. Попасть к маммологам даже в Уфе непросто, а уж в местных краях их отродясь не было. Результаты снимков отправляют в онкодиспансер Уфы и через неделю узнаешь результат.

Честно говоря, мы думали, что будет больше женщин. В Учалах мы впервые, может быть, многие даже не понимают, как организована работа.

Нурдида Хусаинова, лаборант республиканского онкологического диспансера

Я за раз сдала все анализы, узнала уровень сахара, гемоглобина, холестерина, прошла ЭКГ, сходила к невропатологу и кардиологу! И все за один раз, да еще прямо возле дома. Врачи такие доброжелательные.

Фарида Янбулатова

Жительнице деревни Абзелилово Асме Таиповой врачи буквально спасли жизнь. Врач обнаружила у нее обострение заболевания, записала к себе на прием в Республиканскую клиническую больницу.

Я выехала в назначенный день в столицу. В дороге у меня случился приступ. Как доехала, не помню, благо была не одна, а в сопровождении дочери. Меня тут же госпитализировали, сняли приступ. Я безмерно благодарна врачу, рада, что посетила «Поезд здоровья». Своевременная госпитализация помогла мне встать на ноги. Спасибо руководству Башкортостана за акцию «Здоровая республика – здоровый регион», которая помогает жителям сберечь здоровье.

Асма Таипова

Подобные истории есть буквально в каждом районе. Например, жительница села Ильино-Поляна, пенсионерка Ильвира долгое время страдала от боли в тазобедренном суставе. Ее мучения продолжались до тех пор, пока она не узнала о приезде «Поезда здоровья». Врачи быстро сделали рентген, анализы и записали к травматологу. После дополнительного обследования, включая компьютерную томографию, ей назначили курс лечения, который уже приносит свои плоды и она может вести полноценную жизнь.

На следующее лето «Поезда здоровья» снова поедут по республике. Все желающие могут совершенно бесплатно сделать прививку, обследоваться на современном медицинском оборудовании: сделать флюорографию, кардиограмму, маммографию и др. Получить консультацию и медицинскую помощь у хирурга, невролога, офтальмолога (в том числе детских), стоматолога, акушера-гинеколога, онколога, кардиолога, уролога, эндокринолога, педиатра и других специалистов, в том числе редких и дефицитных специальностей. В первую очередь это важно для жителей отдаленных деревень и сел, а также инвалидов и пенсионеров, которые не могут самостоятельно выехать в районную больницу.

Записываться или регистрироваться нигде не нужно – все врачи принимают в порядке «живой очереди». Прописка в селе или деревне, где стоят автобусы, не нужна – прийти на медкомиссию могут все нуждающиеся, в том числе и из других населенных пунктов. Главное, иметь с собой паспорт и полис ОМС.

Фото: bashinform.ru

Волна
Медиа школа