В Башкирии рассказали о результатах работы «Поездов здоровья»

Суть программы «Поезд здоровья» проста: лучшие врачи республики, кардиологи, онкологи, офтальмологи, стоматологи ездят по самым отдаленным уголкам региона и совершенно бесплатно принимают людей из деревень и сел, где такой медицинской помощи нет. Для многих людей это первое посещение стоматолога или проверка на ЭКГ за много лет. За это время выездные бригады объехали более 2,5 тысячи сёл и деревень, приняли 800 тысяч человек, вовремя выявили у пациентов заболевания, угрожающие их жизни и здоровью.