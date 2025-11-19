Синоптики Башкирии рассказали о грядущем похолодании

Сегодня, 19 ноября, в регионе ожидаются дожди. Ветер южный с переходом на западный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха сохранится в пределах +2, +7°С.

В четверг, 20 ноября, погодные условия ухудшатся. В северной части республики осадков не ожидается, в южной пройдут дожди с переходом в мокрый снег. Местами прогнозируются гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах — гололедица. Ветер северный с переходом на южный. Температура ночью составит от -4 до +1°С, днем — до -1, +4°С.