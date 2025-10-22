В Башкирии запустили телеграм-бот для сбора сведений о диверсиях

В Башкирии начал работу бот @counter_terr_bot, предназначенный для сбора информации о готовящихся противоправных актах. Сообщить через него можно о планируемых поджогах релейных шкафов, автомобилей, вышек сотовой связи, военкоматов, промышленных предприятий, административных зданий и других объектов инфраструктуры. Сервис также принимает сообщения от тех, кому лично поступали подобные предложения.

В ходе переписки есть возможность прикрепить фотографии или видеофайлы. Найти бота @counter_terr_bot можно через строку поиска в мессенджере или отсканировав QR-код. Для начала работы программа запрашивает номер телефона пользователя.