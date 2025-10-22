Девочке из Уфы удалили огромную опухоль

В Российской детской клинической больнице в Москве помогли девочке из Уфы. Врачи удалили у ребёнка опухоль размером со страусиное яйцо.
Родители заметили на шее ребёнка припухлость. Они обратились к врачам, которые безошибочно выявили новообразование. При этом опухоль уже заполонила грудную полость и давила на сердце, лёгкие и крупные сосуды.
Хирурги РДКБ провели операцию с использованием специального метода «раковины моллюска», позволяющего широко раскрыть грудную клетку и обеспечить максимальный доступ к внутренним органам. Врачам потребовалось проявить максимальную осторожность и точность, чтобы аккуратно освободить важнейшие кровеносные сосуды от опухолевых тканей. К счастью, операция прошла успешно: опухоль была удалена целиком, не повредив никаких органов или сосудов. Внутри опухоли были обнаружены раковые клетки. Девочке назначены курсы химиотерапии по месту проживания.
Сейчас малышка чувствует себя хорошо и находится дома вместе с родителями.
Фото: РДКБ.