Девочке из Уфы удалили огромную опухоль

Хирурги РДКБ провели операцию с использованием специального метода «раковины моллюска», позволяющего широко раскрыть грудную клетку и обеспечить максимальный доступ к внутренним органам. Врачам потребовалось проявить максимальную осторожность и точность, чтобы аккуратно освободить важнейшие кровеносные сосуды от опухолевых тканей. К счастью, операция прошла успешно: опухоль была удалена целиком, не повредив никаких органов или сосудов. Внутри опухоли были обнаружены раковые клетки. Девочке назначены курсы химиотерапии по месту проживания.