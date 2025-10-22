В лесу Башкирии заплутал грибник

В Ишимбайском районе помощь спасателей потребовалась грибнику. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.
Накануне, 21 октября, мужчина выехал в лес за грибами, но среди деревьев заблудился. К счастью, грибника удалось оперативно отыскать.
Спасатели напоминают:
Даже если вы считаете себя опытным собирателем грибов, не стоит недооценивать риски. Лес коварен: переменчивая погода и наступающие рано сумерки могут легко дезориентировать даже бывалого грибника.
Что делать, если вы заблудились:
▪️ Сохраните спокойствие. Первое и самое важное — остановитесь и не поддавайтесь панике.
▪️ Позвоните в службу спасения. Наберите номер 112, но старайтесь экономно расходовать заряд телефона.
▪️ Привлеките внимание. Используйте свисток или стучите палкой о дерево — это поможет спасателям быстрее вас обнаружить.
▪️ Не покидайте место. Оставайтесь там, где вы сейчас находитесь — так поисковые группы смогут найти вас значительно быстрее.