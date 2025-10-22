В Башкирии нетрезвый водитель спровоцировал смертельное ДТП

В Октябрьском сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП с погибшим. Авария произошла сегодня, 22 октября, около четырех часов утра на улице Кооперативной.

По предварительным данным ГАИ, 31-летний местный житель за рулем автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. К сожалению, 30-летний пассажир скончался на месте происшествия до прибытия медиков.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян — в выдыхаемом воздухе зафиксировано 1,123 мг/л алкоголя.

Мужчина доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.