Синоптики рассказали, какой будет зима в Башкирии

Дождь, туман и заморозки. О неблагоприятных погодных явлениях предупреждает региональное МЧС. По информации Башгидрометцентра, днём местами по республике ожидаются осадки. Ночью температура воздуха составит от -1 до +4 градусов, а при прояснениях может упасть до -6.

В связи с резкими перепадами, сгустится туман. Видимость ухудшиться до 500 метров и менее. Автомобилистов и пешеходов призывают к бдительности.