В Уфе показали работу радиотелефониста пожарной службы

Есть профессии, где появление женщины – редкость. Но именно в этих сложных, подчас экстремальных условиях они становятся незаменимыми специалистами и верными боевыми подругами. Об одной из них – в нашем сюжете.

Через её пульт прошли сотни вызовов – от горящих садовых домиков до крупных торговых центров. На протяжении 22 лет рабочий день Эльвиры Валиевой, радиотелефониста пожарно-спасательной части №7, начинается и заканчивается так.

Диспетчеры и радиотелефонисты первыми принимают информацию о происшествиях. Существует строгий алгоритм: в момент разговора нужно опросить, передать, быстро вызвать скорую и полицию. Каждый день они обрабатывают сотни звонков, а также сопровождают огнеборцев до завершения ЧП. Мало кто задумывается, но в оперативной работе пожарных расчётов важнейшее место занимает именно радиотелефонист.