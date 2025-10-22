В Уфе прошёл рейд по должникам

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов и налоговой службы совместно с госавтоинспекторами проверяли, есть ли неоплаченные штрафы и налоги за автолюбителями. По номерам машин в потоке вычисляли тех владельцев, которые имеют задолженности.
Кроме того, автомобилистам рассказывали, что пониженная ставка по транспортному налогу будет применяться только к тем, у кого нет долгов. Пени, оплата исполнительского сбора, арест имущества, блокировка счетов и запрет на выезд заграницу – все это может стать реальностью для недобросовестных налогоплательщиков и тех, кто имеет иные задолженности.
Судебные приставы проверяли, нет ли исполнительного производства в отношении водителей и владельцев транспортных средств. Задолженность можно было погасить на месте через личный кабинет приложения «Налоги ФЛ».