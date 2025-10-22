В Уфе стартовал форум «Тюрки России»

В Уфе стартовал всероссийский форум «Тюрки России». В 2025 году он посвящен защитникам Отечества. Для участия в мероприятии в Башкортостан прибыли делегаты из Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Якутии, Тывы, Астрахани, Челябинска и других регионов страны.