В Москве солистка Башоперы выступит с сольной программой

Сегодня в историко-культурном и просветительский центре «Соборная палата» в Москве состоится концерт XI Международного фестиваля вокальной музыки «Опера Априори». Публике будет представлена программа «Ориенталии».

В проекте принимают участие одна из лучших мировых барочных исполнительниц, ведущая солистка Башкирского театра оперы и балета, народная артистка республики Диляра Идрисова, а также Московский камерный оркестр с Артёмом Абашевым за дирижёрским пультом. В новой сольной программе Диляры Идрисовой прозвучат уникальные произведения Генделя, Вивальди, Винчи, Моцарта, Россини. Половина произведений, несмотря на свою 300-летнюю историю, будет исполнена в России впервые.