Башопера представит премьеру спектакля «Севильский цирюльник»

Башкирский театр оперы и балета сегодня представит премьеру спектакля «Севильский цирюльник». Это совместная работа театра с московской командой постановщиков. Создатели подробностей не раскрывают, но обещают удивить зрителя, хотя сделать это непросто. Опера «Севильский цирюльник» является одной из самых часто исполняемых в мире.

Театральная труппа до последнего соблюдает договорённость о неразглашении деталей. Даже за несколько минут до начала генерального прогона, куда были приглашены журналисты, подробностей не раскрывают. Постановка должна удивить даже искушённого зрителя, говорят артисты.

Искромётная опера «Севильский цирюльник» итальянского композитора Россини последний раз ставилась на сцене башкирского театра более 20 лет назад. Спектакль в исполнении московской команды – это некое переосмысление истории, эксперимент, поиск новой формы, что становится видно ещё в гримёрке по образам артистов.

Действие происходит в 18 веке в Испании. Цирюльник Фигаро помогает молодому графу Альмавиве завоевать сердце Розины, несмотря на препятствия её опекуна – доктора Бартоло.