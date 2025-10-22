В Уфе прошла встреча юных дзюдоистов с чемпионом мира

Воспитанники клуба «Динамовские тигры» получили возможность побеседовать с прославленным спортсменом, чемпионом мира, Европы и России Матвеем Каниковским и его тренером Дмитрием Кабановым. В ходе неформальной беседы прославленный спортсмен ответил на вопросы ребят. В июне этого года на чемпионате мира в Будапеште Каниковский завоевал золотую медаль. Ранее он выступал параллельным зачетом за Башкортостан.

Я выступал параллельным зачетом за Башкортостан. У нас теплые дружеские отношения с главным тренером. Большая честь, что меня сюда позвали. Сейчас я, к сожалению, не выступаю за Уфу. Поддерживаем теплые дружеские отношения.

Матвей Каниковский, чемпион мира и Европы по дзюдо
Фото №1 - В Уфе прошла встреча юных дзюдоистов с чемпионом мира

Разговор с юными дзюдоистами получился откровенным. Основными темами диалога стали важные для каждого спортсмена аспекты. Дети интересовались, как сохранять энтузиазм на ежедневных тренировках и справляться с переживаниями на ответственных стартах. В финале каждый из присутствовавших ребят получил возможность пообщаться с кумиром, взять автограф и сделать памятный снимок.

Я теперь им восхищаюсь. Понимаю, что нужен и тренер. Самое главное — это целеустремленность.

Роман Козлов, воспитанник клуба «Динамовские тигры»
