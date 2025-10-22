В Уфе ученые впервые выделили отдельные клетки рака простаты в России

Молодые ученые Башкортостана значительно продвинулись в исследовании рака простаты. Специалисты лаборатории Башмедуниверситета первые в России смогли выделить единичные клетки злокачественной опухоли и провести их анализ. Новая передовая технология поможет выявить различные подтипы раковых клеток внутри одной опухоли, исследовать механизмы ее развития, а также стать основой для разработки новых терапевтических методов лечения рака простаты. Также полученные данные внесут значимый вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями.

Детализированный молекулярный портрет каждой клетки рака простаты — результат уникального исследования башкирских ученых. Из каждой клетки опухоли, помеченной штрих-кодом, специалисты извлекли генетическую информацию и считали её с помощью специального прибора — секвенатора. Передовая технология позволила изучать генетические особенности каждой отдельной опухолевой клетки, выявлять новые мутации и отслеживать эволюцию рака.

Почему реакция на лечение химиотерапией у всех пациентов разная?! Ответ и на этот вопрос ищут ученые лаборатории молекулярной генетики. Специалисты проводят биоинформатические анализы, а также вместе с коллегами работают над созданием тест-системы, которая позволит выявить заболевание на ранних стадиях.