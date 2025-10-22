В Уфе открылась торговая точка с аксессуарами из натуральной кожи

В центре Уфы появилась торговая точка с продукцией из кожевенной мастерской Азамата Юлдашбаева. Ассортимент представлен преимущественно для мужчин: это кошельки, сумки, ремни — всё выполнено в национальном стиле. Место выделили по итогам встречи Главы Башкортостана с представителями креативных индустрий, чтобы помогать продвигать продукцию ремесленников как внутри, так и далеко за пределами региона.

А ещё чехлы, ключницы, футляры для очков, картхолдеры, обложки для документов, блокноты, ремни, сумки и многое другое. И всё это из натуральной кожи. Каждые изделия выполнены вручную командой из десяти человек. В основном представителями семьи Юлдашбаевых.

Я сама делаю такие вещи, вот ключница. Я лично два года этим занимаюсь. С каждым годом мастерство повышается, у мужа я вижу, и всей семьёй мы радуемся, конечно, и помогаем с удовольствием. Гульнара Юлдашбаева

Основал мастерскую Азамат Юлдашбаев. В прошлом — известный журналист. Кардинально сменил несколько лет назад сферу деятельности. Хобби превратил в любимую работу. Путешествия по миру и исследования помогают ему создавать изделия из натуральной кожи. Ремесленник понял: его призвание — творить своими руками предметы для мужчин. Ведь данный сегмент малоразвит.

Много ездили по миру, в Средней Азии изучали данное ремесло. И сегодня у нас авторская обработка кожи на основе воска башкирских пчёл. Глобальная мечта — создание бренда мужских аксессуаров и товаров на всю Россию и на весь мир под узнаваемым брендом «Мусафир». Азамат Юлдашбаев, руководитель и основатель кожевенной мастерской

Помимо маркетплейсов, теперь предприниматель может продавать свою продукцию в самом центре башкирской столицы. Власти выделили ремесленнику помещение неподалеку от памятника Герою России Минигали Шаймуратову. Решение приняли после поручения Радия Хабирова предоставлять места в городе, где мастера народных художественных промыслов смогут реализовывать товары.

Все ремесленники, конечно, говорят о том, чтобы было какое-то стационарное место. По крайней мере, определенное время в году постоянно была возможность реализовать. Это как пример ярмарок в центре Нижнего Новгорода. Люди приходят, и постоянно сбыт идет, а сбыт, он, соответственно, порождает уже производство. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Торговое место выделили предпринимателю практически на безвозмездной основе.

Мы здесь платим только за электричество. Планируем, что здесь появятся другие ремесленники, тоже пополнят сувенирный ряд данной торговой точки. Загир Кутлучурин, руководитель центра развития туризма Республики Башкортостан