В Уфе открылась торговая точка с аксессуарами из натуральной кожи

В центре Уфы появилась торговая точка с продукцией из кожевенной мастерской Азамата Юлдашбаева. Ассортимент представлен преимущественно для мужчин: это кошельки, сумки, ремни — всё выполнено в национальном стиле. Место выделили по итогам встречи Главы Башкортостана с представителями креативных индустрий, чтобы помогать продвигать продукцию ремесленников как внутри, так и далеко за пределами региона.
А ещё чехлы, ключницы, футляры для очков, картхолдеры, обложки для документов, блокноты, ремни, сумки и многое другое. И всё это из натуральной кожи. Каждые изделия выполнены вручную командой из десяти человек. В основном представителями семьи Юлдашбаевых.
Основал мастерскую Азамат Юлдашбаев. В прошлом — известный журналист. Кардинально сменил несколько лет назад сферу деятельности. Хобби превратил в любимую работу. Путешествия по миру и исследования помогают ему создавать изделия из натуральной кожи. Ремесленник понял: его призвание — творить своими руками предметы для мужчин. Ведь данный сегмент малоразвит.
Помимо маркетплейсов, теперь предприниматель может продавать свою продукцию в самом центре башкирской столицы. Власти выделили ремесленнику помещение неподалеку от памятника Герою России Минигали Шаймуратову. Решение приняли после поручения Радия Хабирова предоставлять места в городе, где мастера народных художественных промыслов смогут реализовывать товары.
Торговое место выделили предпринимателю практически на безвозмездной основе.
Конкретно здесь будут продавать сувениры, посвященные Северным Амурам и легендарному комдиву Башкавдивизии. Креативные индустрии и туризм, как сферы, взаимосвязаны. Ведь товары ручной работы, сделанные качественно, ярко напоминают людям о том, где они побывали, и вызывают желание вновь посетить любимые места отдыха.