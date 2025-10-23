В Башкирии завершилась рассылка налоговых уведомлений

В Башкортостане завершилась массовая рассылка налоговых уведомлений физическим лицам на уплату имущественных налогов и НДФЛ за прошлый год. Документы получат почти 2 миллиона жителей республики. Из них 1 миллион 300 тысяч человек – в электронном виде через личный кабинет на сайте ФНС или портал Госуслуг.
Остальные получат уведомления заказным письмом по месту регистрации. Также за получением уведомления гражданин может обратиться в любой налоговый орган или офис МФЦ. Срок уплаты налогов – до 1 декабря 2025 года.
На прошедшей в Росреестре пресс-конференции специалисты ведомства отметили, что более 99,97% всех данных, переданных в налоговые органы, достоверны и актуальны. Оставшиеся случаи – это исключения, вызванные индивидуальными обстоятельствами. В их числе несвоевременная регистрация прав, расхождения в адресных данных или совпадение персональных сведений у разных граждан. Росреестр и налоговая служба тесно взаимодействуют, и при обращении гражданина все неточности оперативно уточняются и корректируются.