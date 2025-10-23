В Уфе началось основное обучение в «Школе 21»

Она будет проходить по методике «равный равному», когда ученики обмениваются знаниями друг с другом, проверяют проекты и выполняют как индивидуальные, так и групповые задания. Основное обучение состоит из таких IT-направлений, как кибербезопасность, бизнес-аналитика, компьютерные разработки и другие. Каждый участник самостоятельно выбирает профиль, от которого будет зависеть срок обучения. В среднем приобретение IT -навыков займет от полутора до трех лет.