В Башкирии число многодетных семей достигло 59 тысяч

Количество многодетных семей в Башкортостане достигло 59 тысяч. По этому показателю республика занимает первое место среди регионов ПФО и седьмое – в России. Различную социальную поддержку в Башкортостане получают свыше миллиона граждан, в том числе более 200 тысяч семей, в которых есть дети.

Мечта всей жизни, ставшая реальностью. За большую семью глава семейства не перестает благодарить супругу. Гордей и Екатерина Сергеевы воспитывают четверых детей. Старшие уже учатся в колледже и школе, а младшие ходят в детский сад.

Большая семья – это такая же большая ответственность и немалые потребности. Недавно многодетные родители приобрели дом по программе семейной ипотеки. На площади 160 квадратных метров для каждого ребенка они планируют сделать свою комнату. Кроме того, старшая дочь Арина платно учится в Бирском медико-фармацевтическом колледже, при этом государство возвращает семье часть стоимости обучения.

Соцподдержка – одно из приоритетных направлений государственной политики. Кроме единовременных выплат, пособий и материнского капитала, семьи, имеющие детей, имеют право на получение другой помощи.