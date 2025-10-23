В Уфе «Москвич» сбил электровелосипедиста

Вчера, 22 октября, в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и электровелосипеда. Авария случилась около 6:00 на улице 50 лет Октября.

По данным Госавтоинспекции города, 45-летний водитель автомобиля «Москвич 3» при повороте совершил столкновение с электровелосипедом, которым управлял 19-летний молодой человек.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение, а после оказания помощи отпустили.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.