Радий Хабиров посетил Туймазинский юридический колледж

В своих соцсетях глава республики рассказал, что учреждение входит в профильный региональный кластер в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» и готовит специалистов по одному из самых актуальных направлений – креативные индустрии.
Радий Хабиров посмотрел, как учатся ребята. Для них созданы самые лучшие условия. Преподаватели колледжа проходят стажировку на ведущих отраслевых площадках и дают студентам современные знания и навыки.
Также колледж бережно хранит свои традиции. Основной его профиль – юридический, и учебное заведение, можно сказать, является поставщиком кадров для правоохранительных органов. Подготовка таких специалистов – очень важная государственная задача, подчеркнул Радий Хабиров.