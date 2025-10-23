Радий Хабиров посетил Туймазинский юридический колледж

В своих соцсетях глава республики рассказал, что учреждение входит в профильный региональный кластер в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» и готовит специалистов по одному из самых актуальных направлений – креативные индустрии.

Радий Хабиров посмотрел, как учатся ребята. Для них созданы самые лучшие условия. Преподаватели колледжа проходят стажировку на ведущих отраслевых площадках и дают студентам современные знания и навыки.